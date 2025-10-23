মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
‘সন্তানকে কঠোর অনুশাসনে না রেখে তার মতামত শুনতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় সন্তানের অনুশাসন সম্পর্কে ডা. মেখলা সরকার বলেন, ‘সন্তানকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রাখলে, তার মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার সন্তানকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলেও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে পারে, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হতে পারে। আবার সন্তানকে একেবারে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে দিলে, খোঁজ না রাখলে ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে কঠোর অনুশাসনে না রেখে তার মতামত শুনতে হবে। তার প্রয়োজনটা অভিভাবকদের বুঝতে হবে। তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে হবে। তবে অযৌক্তিক চাহিদা পূরণ করা যাবে না।’