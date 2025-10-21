মানসিক স্বাস্থ্য
সন্তানের আবেগ ও যৌক্তিক চাহিদাগুলো অনুধাবন করা উচিত
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, অনেক সময় অভিভাবকেরা শিশুসন্তানের আবেগ ও চাহিদাকে অনুধাবন করেন না। সন্তানেরা যেসব সমস্যা মোকাবিলা করছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন না। অনেক সময় শিশুসন্তান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে না। কখনো কখনো তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’ তৈরি হয়। এতে শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ঢুকে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শিশুটি পরিবার থেকে দূরে চলে গেলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হলে শিশুর মধ্যে বেপরোয়া একটি ভাব বা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। সুতরাং অভিভাবকদের উচিত সন্তানের আবেগ ও যৌক্তিক চাহিদাগুলো অনুধাবন করা।’