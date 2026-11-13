বাচ্চাদের তর্ক করা বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করাটা কি স্বাভাবিক

পরামর্শ সহায়তা
বাচ্চাদের তর্ক করা বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করাটা কি স্বাভাবিক
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮৩ তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘অবাধ্যতা নাকি বিষণ্ণতা: বাবা-মায়ের সচেতনতা।’ উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তারা পৃথিবীকে এক্সপ্লোর করে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং অনেক সময় বড়দের সঙ্গে তর্কও করে। বাবা-মায়েরা অনেক সময় এটাকে ‘অবাধ্যতা’ বা ‘বেয়াদবি’ হিসেবে দেখেন। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?
এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, ’বাচ্চাদের তর্ক করা বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করাটা আসলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশেরই অংশ। যখন একটি শিশু পৃথিবীকে চেনার চেষ্টা করে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে এবং বছরের পর বছর ধরে চলে আসা নিয়মগুলোকে প্রশ্ন করে, তখন এটাকে আমাদের বরং স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে দেখা উচিত। কিন্তু অভিভাবক হিসেবে আমরা অনেক সময় এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত নই, কারণ আমরা ছোটবেলায় আমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে এমন তর্ক করিনি। ফলে সন্তান কোনো যুক্তি খণ্ডন করতে গেলেই আমরা তাকে ‘অবাধ্য’ বা ‘বেয়াদব’ বলে ট্যাগ দিয়ে দিই এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা একদমই ঠিক নয়। বরং এই স্বাভাবিক বিকাশে আমাদের সহযোগিতা ও সহাভূতিশীল হওয়া জরুরি।’