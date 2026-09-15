মানসিক স্বাস্থ্য
মানসিক সুস্থতা ও সুন্দর জীবনযাপনের সময়োপযোগী ও কার্যকর কিছু পরামর্শ
প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এডাস্ট) এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ফারজানা রহমান ও মেডিকেল কলেজ ফর উইমেনের সহযোগী অধ্যাপক চিরঞ্জীব বিশ্বাস। উক্ত কর্মশালা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. ফারজানা রহমান মানসিক সুস্থতা এবং একটি সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর কিছু পরামর্শ দেন। যেমন-
মনের যত্ন ও ইতিবাচকতা: ভালো কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
শখ ও সৃজনশীলতা: বই পড়া, গান শোনা কিংবা খেলাধুলার মতো স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো কেবল মনকেই ভালো রাখে না, বরং শরীরকেও চাঙ্গা রাখে।
আসক্তি মুক্তি: মাদক বা অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের মতো ধ্বংসাত্মক আসক্তি থেকে দূরে থাকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো মনকে গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখা।
সুস্থ জীবনের আনন্দ: মনের যত্ন এবং সঠিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই মূলত জীবনের আসল আনন্দ ও সুফল উপভোগ করা সম্ভব।