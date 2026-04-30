মানসিক চাপের জায়গাগুলো খতিয়ে দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি

পরামর্শ সহায়তা
মানসিক চাপের জায়গাগুলো খতিয়ে দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। তিনি ‘মনের জট খুলুল: মানসিক চাপ কমানোর কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘ অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের সীমাবদ্ধতা বা মানসিক চাপের জায়গাগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। এটা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় আমাদের নিজস্ব ক্লান্তি বা অতিসংবেদনশীলতা চাপ বাড়িয়ে দেয়। এহেন পরিস্থিতে নিজেকে প্রশ্ন করা যে—আমি ঠিক আছি তো? এটি একটি সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। সুতরাং কোনো বিষয়ে বা কারও আচরণ নিয়ে মন্তব্য করার আগের নিজের বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা রাখুন এবং নিজের মানষিক স্বাস্থ্য তথা মানসিক চাপের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকুন।’