‘সন্তানের সঙ্গে পরিবারের সবার একটি ভালো যোগাযোগ গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে’

মানসিক স্বাস্থ্য
‘সন্তানের সঙ্গে পরিবারের সবার একটি ভালো যোগাযোগ গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২ আগস্ট ১৭১তম প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার পরামর্শ প্রদান করেন। ‘সন্তানের মনের সংকটে অভিভাবকের করণীয়’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘সন্তান পরিবার থেকে দূরে চলে গেলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হলে শিশুর মধ্যে বেপরোয়া একটি ভাব বা বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।’
এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের করণীয় কী হবে, এ বিষয় নিয়ে পরামর্শও তিনি বলেন, ‘সন্তানের সঙ্গে পরিবারের সবার একটি ভালো যোগাযোগ গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। নানা বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করবে, মতামত দেবে। সেখানে সন্তানদেরও মতামত থাকবে এবং সেই মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এতে সন্তান আত্মবিশ্বাসী হবে। আর আত্মবিশ্বাসী হলে তার ব্যক্তিগত নানা দক্ষতার উন্নতি ঘটবে। যদি সন্তানের মতামত না নিয়ে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন সন্তান বেপরোয়া ও বিধ্বংসী আচরণ করে।’