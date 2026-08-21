মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অনুভূতি প্রকাশ ও বন্ধুর গুরুত্ব

মানসিক স্বাস্থ্য
মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অনুভূতি প্রকাশ ও বন্ধুর গুরুত্ব
প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের গ্যালারিতে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন এনাম মেডিকেল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফারুক হোসেন এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সাইকোথেরাপিস্ট কনসালট্যান্ট মাহমুদা মহসিনা বুশরা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সাইকোথেরাপিস্ট মাহমুদা মহসিনা বুশরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তৈরি হওয়া হতাশা এবং মানসিক সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।তার বক্তব্যের মূল বিষয়গুলো যেমন-
মানসিক ডিজঅর্ডারের লক্ষণ: নেতিবাচক চিন্তা এবং ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত হাতাশা থেকে তরুণদের মনে মানসিক ডিজঅর্ডার তৈরি হতে পারে।
অনুভূতি দমন করা ক্ষতিকর: মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো বেঁচে থাকা। যারা কান্না বা রাগের মতো মৌলিক অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারেন না, তারা মূলত বেশি মানসিক সমস্যায় ভোগেন। অনুভূতি চেপে রাখলে মানুষ একসময় গভীর হতাশায় পড়ে যায়।
বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা: হতাশা এবং মানসিক চাপ কাটাতে সবচেয়ে বড় সহায়িকা ভূমিকা পালন করতে পারেন বন্ধুরা। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তত এক-দুজন বিশ্বস্ত বন্ধু থাকা অত্যন্ত জরুরি।
তিনি আরও বলেন, মনকে হালকা রাখতে এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে নিজের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা এবং ভালো বন্ধুর সঙ্গে তা শেয়ার করার কোনো বিকল্প নেই।