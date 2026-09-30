অবহেলা নয়, মনোযোগ ও সহানুভূতি ফিরিয়ে আনতে পারে শিশুর আত্মবিশ্বাস

পরামর্শ সহায়তা
অবহেলা নয়, মনোযোগ ও সহানুভূতি ফিরিয়ে আনতে পারে শিশুর আত্মবিশ্বাস
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ৩০ আগস্ট ২০২৬ প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮১তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। এইবারের বিষয়টি ছিল — ‘শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা’। উক্ত আয়োজন থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
প্রতিকূল পরিবেশে থাকা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষকরা কীভাবে একটি ‘প্রতিরোধমূলক ঢাল’ হিসেবে কাজ করতে পারেন?
এর উত্তরে ডা. ফারজানা রহমান বলেন, ‘গবেষণায় দেখা গেছে, পারিবারিক বা পরিবেশগত হাজারো প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও একজন শিশু সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে, যদি তার পাশে অন্তত একজন সহানুভূতিশীল মানুষ থাকেন। আর সেই মানুষটি হতে পারেন একজন শিক্ষক। কোনো শিশু যখন বুঝতে পারে যে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাকে বিচার না করে মন দিয়ে শুনছেন, তাকে অবহেলা করছেন না এবং তার প্রতি যত্নশীল—তখনই সেই শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরতে শুরু করে। শিক্ষকরা শুধু পাঠ্যবই পড়ানোর দায়িত্বে থাকেন না; তাঁরা যদি কোনো শিক্ষার্থীর মানসিক সংকট বুঝতে পেরে তার সাথে খোলামেলা কথা বলেন, তাকে সহানুভূতি জানান এবং প্রয়োজনে সঠিক মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শকের দিকনির্দেশনা দেন, তবে একটি ভেঙে পড়া জীবনও আবার স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসতে পারে।’