মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৯ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক ‘সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি সচেতন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।

সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি সচেতন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ আমরা লক্ষ্য করছি যে, বর্তমান সময়ের অভিভাবকেরা সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আগের চেয়ে বেশি সচেতন। মা–বাবারা সন্তানের মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন। তাদের সমস্যার কথা শেয়ার করে প্রতিকার চাচ্ছেন। এ থেকে বলা যায়, সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা জরুরি বলে মনে করি।’

