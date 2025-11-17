‘সঠিক নির্দেশনা না পেলে সন্তানের সঠিক সামাজিকীকরণ হয় না’

পরামর্শ সহায়তা
‘সঠিক নির্দেশনা না পেলে সন্তানের সঠিক সামাজিকীকরণ হয় না’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৯ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক ‘সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি সচেতন’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।
সভায় অনেকে প্রশ্ন করেন যে, সন্তানের আচরণ পরিবর্তনে মা–বাবার ভূমিকা কী রকম হবে? এর উত্তরে ডা. সরদার আতিক বলেন, ‘ সন্তানের ভুল আচরণ শোধরানোর দায়িত্ব মা–বাবার। আমরা সাধারণত সন্তানের ভুল আচরণের জন্য সমালোচনা করি, সঠিক আচরণ কী হতে পারে, সেটা বলি না। এর ফলে সন্তান সঠিক নির্দেশনা পায় না। সন্তানের সঠিক সামাজিকীকরণ হয় না। ফলে আচরণের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বলব যে, সন্তানকে সমালোচনা না করে ইতিবাচক শব্দে সঠিক আচরণের পথ নির্দেশ করতে হবে।’