মানসিক স্বাস্থ্য
সুস্থ জীবনের পূর্বশর্ত মানসিক সুস্থতা
প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ছায়াবিথী সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর খাজা বদরুদ্দোজা মডার্ন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মো. বখতিয়ার, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) জোবায়ের মিয়া এবং ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের কনসালট্যান্ট (সাইকোথেরাপিস্ট) মাহমুদা মুহসিনা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
কর্মশালায় ডা. জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘বর্তমান বিশ্বে বিষণ্নতা ও মাদকাসক্তি একটি বড় সংকট। শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সমান। সুন্দর জীবনের জন্য মনের যত্ন নেওয়া জরুরি। তাঁর মূল বার্তাগুলো হলো:
সচেতনতা ও সংগ্রাম: বিষণ্নতা এবং মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে পরিবার ও সমাজকে সচেতন হতে হবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।
পারস্পরিক সহায়তা: বন্ধু বা পরিচিত কেউ মানসিক কষ্টে থাকলে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে।
উন্মুক্ত আলোচনা: মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।
পেশাদার পরামর্শ: প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করা উচিত নয়; মানসিক স্বাস্থ্যকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না।
সারকথা হলো, সুস্থতার অর্থ শারীরিক ও মানসিক উভয়ই, তাই মন ভালো না থাকলে সুন্দর জীবন গড়া সম্ভব নয়।