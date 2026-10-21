অভিভাবক ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের সীমা কেমন হওয়া উচিত

পরামর্শ সহায়তা
অভিভাবক ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের সীমা কেমন হওয়া উচিত
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৮২তম অনলাইন পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন বিশিষ্ট শিশু-কিশোর ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল। এইবারের বিষয়টি ছিল—‘সন্তানের আচরণ ও বন্ধু নির্বাচন: অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব।’ উক্ত অনুষ্ঠান থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
অভিভাবক ও সন্তানের সম্পর্কের সুস্থ সীমানা নিয়ে আপনার পরামর্শ কী?
এর উত্তরে ডা. আহমেদ হেলাল বলেন, ‘প্রচলিত একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—বাবা-মাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে। বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ভুল ধারণা। বাবা-মা কখনোই সন্তানের 'বন্ধু' হতে পারেন না; বাবা-মাকে থাকতে হবে বাবা-মার দায়িত্বশীল স্থানে এবং বন্ধুর স্থান থাকবে বন্ধুর জায়গায়। বন্ধুর সাথে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায়, যে ধরনের আড্ডা দেওয়া যায়, বাবা-মার সাথে নিশ্চিতভাবেই তা যায় না। তবে বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা ও খোলামেলা পরিবেশ থাকতে হবে। সন্তান যেন কোনো ভুল করলেও ভয় না পেয়ে বা কিছু না লুকিয়ে নির্দ্বিধায় তা বাবা-মার কাছে এসে বলতে পারে—এমন একটি পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে তোলাই অভিভাবকদের আসল সাফল্য।’