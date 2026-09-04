মানসিক সুস্থতায় আবেগ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ

মানসিক স্বাস্থ্য
মানসিক সুস্থতায় আবেগ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ
প্রথম আলো ট্রাস্ট ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্যদ মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করে। ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালায় পরামর্শ দেন সভায় পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক এবং সিটি হাসপাতালের সাইকোথেরাপিস্ট কন্সালটেন্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। উক্ত কর্মশালা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভা উদ্বোধনী পর্বে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মাহবুব পারভেজ মানবিক সুস্থতা যাচাইয়ের তিনটি প্রধান মাধ্যম—চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি এবং সমাজে নিজের অবদান সম্পর্কে সচেতন হওয়া—বলে উল্লেখ করেছেন ।
অন্যদিকে, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় সাইকোথেরাপিস্ট কনসালটেন্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা বলেছেন, মনের সমস্যা মানেই ওষুধ নয়; বরং সবার আগে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং নিজেকে ভালোভাবে জানতে হবে। তবেই নিজের মনের অবস্থা ভালোভাবে বোঝা যাবে এবং সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে।