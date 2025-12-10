‘সন্তান কী বলতে চায়, সেটা মা–বাবাকে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে’

পরামর্শ সহায়তা
‘সন্তান কী বলতে চায়, সেটা মা–বাবাকে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৯ নভেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরদার আতিক বলেন, ‘সন্তান কী বলতে চায়, সেটা মা–বাবাকে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে। সন্তান তার মনের কথাগুলো নিজ পরিবারের বাইরে কাউকে বলতে পারে না। আর বললেও সেখানে সমস্যা সমাধান হবে না। কাজেই মা–বাবার অবশ্যই সন্তানকে শুনতে ও বুঝতে হবে। এটা করলে অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যায়।’