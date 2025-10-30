মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ সভা

‘বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানের যে পরিবর্তন হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকদের যত্নবান হতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭২তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার মনের দূরত্ব কমানোর উপায় তুলে ধরে অধ্যাপক মেখলা সরকার বলেন, ‘বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের আচরণের পরিবর্তন হয়, তারা একটু দূরত্ব চায়। নিজে যা চায়, সেই মত প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজের মতামতকে সঠিক মনে করে। এই বয়সীদের মনের যে পরিবর্তন, সে বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অভিভাবকদের মূল দায়িত্ব হলো সঠিক পথ দেখানো, সঠিকভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করা।’

