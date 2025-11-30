ছবি

বিনা মূল্যে ১৭৩তম পরামর্শ সভা

‘আমাকে কেউ বোঝে না’ শীর্ষক পরামর্শ সহায়তা

প্যারেন্টিং ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভা হয়েছে। গতকাল ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো প্রধান কার্যালয়ে এ সভা হয়। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’ শীর্ষক এবারের সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার এবং বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। সভায় উপস্থিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। ওই সভার বিভিন্ন মুহূর্তের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প-

১ / ১০
অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার। পাশে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।
২ / ১০
প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শকেরা।
৩ / ১০
সভায় অংশ নেওয়া অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার।
৪ / ১০
পরামর্শ সহায়তা সভার শেষে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন একজন অভিভাবক। তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন ডা. সরদার আতিক।
৫ / ১০
পরামর্শ সহায়তা সভা শেষে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন একজন অভিভাবক। তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মেখলা সরকার।
৬ / ১০
পরামর্শ সহায়তা সভায় সন্তানকে নিয়ে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন অভিভাবক। তাঁকে পরামর্শ দেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মেখলা সরকার।
৭ / ১০
সন্তানের সমস্যার বিষয়ে একজন অভিভাবকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ডা. সরদার আতিক।
৮ / ১০
সভায় অংশ নেওয়া অভিভাবক ও সন্তানরা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞদের কাছে নানা রকম সমস্যার কথা তুলে ধরেন ও পরামর্শ চান।
৯ / ১০
একজন শিক্ষার্থীর করা প্রশ্নের দিকে মনোযোগ সকলের। প্রথম আলো ট্রাস্টের ১৭৩তম পরামর্শ সভায়।
১০ / ১০
শেষে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ছবি তোলেন পরামর্শ সহায়তা সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজন।
ছবি থেকে আরও দেখুন