‘মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব’ শীর্ষক পরামর্শ সভা

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ১৭২ তম পরামর্শ সহায়তা সভা হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর (শনিবার) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এ সভা হয়। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’ শীর্ষক এবারের সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার এবং ডা বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। সভায় উপস্থিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা। ওই সভার বিভিন্ন মুহূর্তের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে পরামর্শ সহায়তা সভায় মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক নানা পরামর্শ দেন।
ছবি: প্রথম আলো
অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।
ছবি: প্রথম আলো
প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে ১৭২ তম পরামর্শ সহায়তা সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও তাদের সন্তানেরা।
ছবি: প্রথম আলো
মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা প্রশ্ন করেন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক শিক্ষার্থী।
ছবি: প্রথম আলো
সভায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও তাদের সন্তানদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার।
ছবি: প্রথম আলো
পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। পাশে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার।
পরামর্শ সহায়তা সভা শেষে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন একজন। তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।
ছবি: প্রথম আলো
পরামর্শ সহায়তা সভা শেষে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন একজন অভিভাবক। তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মেখলা সরকার।
ছবি: প্রথম আলো
মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা বিষয়ে জানতে চান ঢাকার বাইরে থেকে আগত একজন শিক্ষক।
ছবি: প্রথম আলো
পরামর্শ সহায়তা সভা শেষে একান্তে পরামর্শ নিচ্ছেন একজন অভিভাবক। তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক।
ছবি: প্রথম আলো
পরামর্শ সহায়তা সভাটি সঞ্চালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা।
ছবি: প্রথম আলো
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মেখলা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ নিতে আসা তরুণদের একাংশ (সকলের অনুমতি সাপেক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে)।
