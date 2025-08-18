গত সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে যা যা শেখানো হয়েছে

সাদত স্মৃতি পল্লী
গত সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে যা যা শেখানো হয়েছে
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে প্রতি মাসে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৫ অগাস্ট ২০২৫ তারিখ সাদত স্মৃতি পল্লীতে সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয় শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাস। ক্লাস নেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাবিকুল ইসলাম। ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে সুরা ফিল, মাউন ও কুরাইশ পড়ানো হয়েছে। কিভাবে নামাজ পড়তে হয় তা ক্লাসে শেখানো হয়েছে। পাশাপাশি নামাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও শিশুদের ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাস শেষে শুরু হয় শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাস। ছবি আঁকার ক্লাসে সকল শিশুরা খুব আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। ছবি আঁকার ক্লাসে কাঁঠাল আঁকানো হয়েছে। নাচের ক্লাসে বাংলাদেশের একতারা সুর, বাংলা ঢোল ও বসন্ত বাতাসে গানের মিউজিকে নাচ করানো হয়েছে। গানের ক্লাসে লাল ঝুটি কাকাতুয়া, বিড়াল ছানা, খোকন সোনা ও আয় তবে সহচরী গান করানো হয়েছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্লাস হয়েছে। গানের ক্লাসেও শিশুদের গানের তাল, লয় ও সার গাম শেখানো হয়।