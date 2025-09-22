সাদত স্মৃতি পল্লীতে অক্টোবর মাসে ২৩৮ জন রোগীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে

স্বাস্থ্যসেবা
সাদত স্মৃতি পল্লীতে অক্টোবর মাসে ২৩৮ জন রোগীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে
নরসিংদীর দড়ি হাইরমারা গ্রামের সাদত স্মৃতি পল্লীতে গত অক্টোবর মাসে ২৩৮ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ওইদিন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন ডাক্তার খাইরুল ইসলাম। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সকল রোগীকে প্রায় শতভাগ ওষুধ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়েছে। বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, ছবি আঁকা, গল্প, ও কম্পিউটার ক্লাস নেওয়া হয়।
মোট ২৩৮ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে ১৫ টি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে ০৯ টি কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়েছে। দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা ডাক্তার দ্বারা সপ্তাহে তিনদিন এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। মোট রোগীদের মধ্যে ১২৯ জন মহিলা, ৪০ জন পুরুষ ও ৬০ জন শিশু রোগী ছিল। মহিলা রোগীদের বেশির ভাগ ঠাণ্ডা-জ্বর, চর্ম রোগ এবং মেয়েলী রোগে আক্রান্ত। পুরুষ রোগীদের ভেতর বেশিরভাগ ঠাণ্ডা-জ্বর, ব্যাথা ও শ্বাস কষ্ট জাতীয় রোগে আক্রান্ত। শিশুরা পেটের অসুখ, চর্ম রোগ, চুলকানি, শরীর ব্যথা এবং ঠাণ্ডা-জ্বরে আক্রান্ত। প্রতিটি রোগীকে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত প্রায় সব ঔষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।