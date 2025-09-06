সাদত স্মৃতি পল্লীতে যে সব কার্যক্রম হয়েছে

সাদত স্মৃতি পল্লী
সাদত স্মৃতি পল্লীতে যে সব কার্যক্রম হয়েছে
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে প্রতি মাসে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৯ অগাস্ট ২০২৫ শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাসে সুরা ফাতেহা, সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ ও যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় গজল শিখিয়েছেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাবিকুল ইসলাম। উক্ত ক্লাসের মাধ্যমে শিশুদের ধর্মীয় বিভিন্ন নিয়মকানুন, শিশুদের আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ও নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা হয়। কিভাবে নামাজ পড়তে হয় তা ক্লাসে শেখানো হয়েছে। পাশাপাশি নামাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও শিশুদের ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাস শেষে শুরু হয় শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাস। ছবি আঁকার ক্লাসে সকল শিশুরা খুব আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।ছবি আঁকার ক্লাসে শিশুদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছে। ছবি আঁকার কাগজ, পেনসিল, স্কেল, রাবার, শার্পনার ও রং পেনসিল সবই প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ক্লাস হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০২৫ সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে একটি নরমাল সালোয়ার, নামাজের হিজাব ও সুন্নতি জামা কাটিং করে সেলাই দেখানো হয়েছে। ৩০ অগাস্ট ২০২৫ শিশু বিকাশের ক্লাসে নাচের ক্লাস হয়েছে। নাচের ক্লাসে শিশুদের বাংলাদেশের একতারা সুর, বাজারে বাজা, ধুম তা না, মাঠের সবুজ থেকে ও বসন্ত বাতাসে গানের মিউজিকের সাথে নাচ শেখানো হয়েছে। এছাড়াও গত সপ্তাহে ৮১ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন ডাক্তার খায়রুল ইসলাম ও ডাক্তার বেগম মিলি।