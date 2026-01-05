সাদত স্মৃতি পল্লীতে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নিয়ে পিঠা উৎসব

পিঠা উৎসব
সাদত স্মৃতি পল্লীতে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নিয়ে পিঠা উৎসব
প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত সাদত স্মৃতি পল্লীতে ৪ জানুয়ারি এক ভিন্নধর্মী উৎসবের আয়োজন করা হয়। বয়স্ক ভাতা সেবা প্রাপ্ত ৬৯ জনকে নিয়ে প্রকল্পের শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব প্রবীণদের মাঝে এক আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, যা প্রকল্পের সামাজিক উদ্যোগকে আরও সুদৃঢ় করে। এই আয়োজন শিশু ও বয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রেই নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।
এছাড়াও, সাদত স্মৃতি পল্লীতে ২ জানুয়ারি ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষার ক্লাসে 'বাবা মানে হাজার বিকেল' এবং 'ত্রি ভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ' শীর্ষক গজল শেখানো হয়। ছবি আঁকার ক্লাসে শিশুরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ছবি এঁকেছে। নাচের ক্লাসে 'বসন্ত বাতাসে', 'ও আমার দেশের মাটি' এবং 'বাংলাদেশের একতারা সুর' গানের সঙ্গে শিশুরা নেচেছে। গানের ক্লাসে 'বিড়াল ছানা', 'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী', 'এই যে আমার মাতৃভূমি', 'হারজিত চিরদিন থাকবে', 'আমরা করবো জয়' এবং সারগাম শেখানো হয়েছে।
পরের দিন, ৩ জানুয়ারি, কবিতার ক্লাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি পড়ানো হয়। গানের ক্লাসে 'লাল ঝুটি কাকাতুয়া', 'এই যে আমার মাতৃভূমি', 'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী', 'আমরা করবো জয়' গানের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।