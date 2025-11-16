চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাদত স্মৃতি পল্লীতে যা যা হলো

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাদত স্মৃতি পল্লীতে যা যা হলো
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে প্রতি মাসে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলতি মাসের ৭ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ১ সপ্তাহে ৫৫ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, মনিপুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং ৩০ জন কিশোরী মেয়েকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাস করেছেন ৬ জন নারী। সেলাই প্রশিক্ষণের বর্তমানের ৫ম ব্যাচ চলমান। ৫ম ব্যাচে ৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ১ম ব্যাচে ৫ জন,২য় ব্যাচে ৬ জন, ৩ ব্যাচে ৪ জন ও ৪র্থ ব্যাচে ৫ জন, ৪ টি ব্যাচে মোট ২০ জন শিক্ষার্থী যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে কাজ করার চেষ্টা করছে।
এ ছাড়া চলতি মাসের ৭ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ১ সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের আওতায় ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাস হয়েছে। শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাসে শিশুদের প্রকৃতির দৃশ্য আঁকতে দেওয়া হয়েছে। শিশুদের নাচের ক্লাসে বাজা রে বাজা, ফাগুনের মোহনায়, ধুম তানা, মাঠের সবুজ থেকে সূর্যের লাল ও বসন্ত বাতাসে গানের মিউজিকের সঙ্গে নাচ শেখানো হয়েছে। এদিকে গানের ক্লাসে আজব দেশের ধন্য রাজা, হারজিত চিরদিন থাকবে ও এই যে আমার মাতৃভূমি গান শেখানো হয়েছে। শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে শিশুরা উক্ত ক্লাসগুলোতে আনন্দের সঙ্গে শেখে যেটা খুবই মনোমুদ্ধকর।