গত সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে যা যা শেখানো হয়েছে

সাদত স্মৃতি পল্লী
গত সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রে যা যা শেখানো হয়েছে
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে প্রতি মাসে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ধর্মীয় ক্লাসে সুরা ফাতেহা, কুরাইশ ও ফিল পড়ানো হয়েছে। ছবি আঁকার ক্লাসে বাচ্চাদের ইচ্ছামত ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছে। নাচের ক্লাসে বাংলাদেশের একতারা সুর, মাঠের সবুজ থেকে সূর্যের লাল, ধুম তানা ও নাচের বিভিন্ন মুদ্রা শেখানো হয়েছে। গানের ক্লাসে এই যে আমার মাতৃভূমি ও বিভিন্ন সারগাম শেখানো হয়েছে।
এদিন ৬৯ জন বয়স্ক কে ১৫০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সেইসাথে শিশু বিকাশের ৪০ জন শিক্ষার্থীকে দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নাচের ক্লাসে মাঠের সবুজ থেকে, ধুম তানা না, বসস্ত বাতাসে ও বাজারে বাজা গানের মিউজিক এর সাথে নাচ করানো হয়েছে। গানের ক্লাসে এই যে আমার মাতৃভূমি, বিড়াল ছানা ও আয় তবে সহচরী গান ও সারগাম শেখানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।