সাদত স্মৃতি পল্লী
গত সপ্তাহে শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম সমূহ
প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীতে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কার্যক্রমের মধ্যে গ্রামের মানুষদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বয়স্কভাতা বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে সালোয়ার কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়েছে। এদিন ডাক্তার হাসিনা বেগম মিলি ২২ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছেন। ধর্মীয় ক্লাসে সুরা ফাতেহা, কুরাইশ ও ফিল পড়ানো হয়েছে। ছবি আঁকার ক্লাসে বাচ্চাদের ইচ্ছামত ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছে। নাচের ক্লাসে বাংলাদেশের একতারা সুর, মাঠের সবুজ থেকে সূর্যের লাল, ধুম তানা ও নাচের বিভিন্ন মুদ্রা শেখানো হয়েছে। গানের ক্লাসে এই যে আমার মাতৃভূমি ও বিভিন্ন সারগাম শেখানো হয়েছে।
২৯ সেপ্টেম্বর সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাসে মেশিনের পার্সের নাম শিখানো হয়েছে। একটি ডিজাইন ফ্রগ কাটিং ও সেলাই করে দেখানো হয়েছে। ০৩ অক্টোবর ডাক্তার মোঃ খাইরুল ইসলাম ২৪ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন। তাদেরকে স্টকে থাকা ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এদিন ৩০ জন কিশোরী মেয়েকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে।০৪ সেপ্টেম্বর শিশু বিকাশে গানের ক্লাসে বিড়াল ছানা, আজব দেশের ধন্য রাজা, এই যে আমার মাতৃভূমি ও বিভিন্ন সারগাম শেখানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত আর্থিক সহযোগিতায় সাদত স্মৃতি পল্লী প্রকল্পটি পরিচালনা করে প্রথম আলো ট্রাস্ট।