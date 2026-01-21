প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগ
শীতবস্ত্র পেলেন চা-বাগানের ২৫০ জন শীতার্ত মানুষ
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে গত শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ছলিমগঞ্জ ও চৈতন্যগঞ্জ এবং কুলাউড়ার তিলকপুর চা-বাগানে দরিদ্র মানুষের মধ্যে ২৫০ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বলগুলো দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম ব্যাচের (১৯৯৪-৯৫) সাবেক শিক্ষার্থী ও প্রথম আলো ট্রাস্টে আসা অনুদানের টাকা থেকে।
নতুন কম্বল হাতে পেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নিমাই নায়েক বলেন, ‘গরিব মানুষ, ঠিকমতো কাপড় কিনতে পারি না। কম্বলটা পাইয়া ভালো হইছে, গায়ে দিব।’ গীতা নায়েকেরও কথা প্রায় একইরকম, ‘শীতের সময় কম্বলটা গায়ে লাগাইতাম পারবো।’ অঞ্জলি নায়েক জানালেন, এবার এই প্রথম কোনো শীতের কাপড় তিনি পেয়েছেন। তাদের বাড়ি কমলগঞ্জ উপজেলার সুনছড়া চা-বাগানে। ১৭ জানুয়ারি শ্রীনাথপুর এলাকার ছলিমগঞ্জে মবশ্বির আলী চৌধুরী বালক উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শীতবস্ত্র বিতরণের সময় নতুন কম্বল পেয়ে দরিদ্র মানুষগুলো এভাবেই তাদের প্রতিক্রিয়া জানালেন।
এ ছাড়া শ্রীনাথপুরের শামীম আহমদ বলেন, ‘যারা কম্বল পাইছে, তারার পাওয়া দরকার। এ রকম পাইলে তারার খুব উপকার অয় (হয়)।’ বয়োবৃদ্ধ মকছদ মিয়া বলেন, ‘কত ঠান্ডা। কম্বল পাইয়া ভালা লাগছে।’ মালতি কর বলেন, ‘মাটিত বিছনা করি ঘুমাই। শীতর কাপড় কিনার সামর্থ্য নাই। পাইয়া খুব উপকার অইছে।’
প্রথমে ছলিমগঞ্জে এবং পরে চৈতন্যগঞ্জে ধলই নদের ভাঙনকবলিত দরিদ্র, অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত যাদের হাতে ত্রাণের পণ্য তেমন একটা পৌঁছায় না, খুঁজে তাদের মধ্য থেকেই দরিদ্রদের এই কম্বল দেওয়া হয়েছে। শেষে কুলাউড়ার তিলকপুর চা-বাগানে দরিদ্র মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।
তিলকপুর চা-বাগানের সংগঠক সুমন যাদব বলেন, ‘যারা কম্বল পাইছে। এরা সবাই অনেক গরিব মানুষ। কম্বল পাইয়া এখন শীত থাকি রক্ষা পাইবো। এরা সবাই চা-শ্রমিক পরিবারের মানুষ।’ মনিমালা রায় বলেন, ‘শীতের সময়। কম্বল পাইয়া এখন গায়ে দিমু, ঘুমাইমু। আরাম পাইমু।’ রিতু বাগচি জানালেন, মাঘ মাসের ঠান্ডায় কম্বল খবু উপকারে লাগবে।
কম্বল বিতরণের সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেখক-লোক গবেষক আহমদ সিরাজ, নাট্যকর্মী হাসান তারেক, সংগঠক মিন্টু দেশওয়ারা, মবশ্বির আলী চৌধুরী বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নুরুজ্জামান চৌধুরী, শিক্ষক মশিউর রহমান চৌধুরী, সুবর্ণা দেব, মুনিয়া বেগম, সঞ্জু নাইডু, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আকমল হোসেন নিপু প্রমুখ।
শীতার্তদের সহায়তায় আপনিও এগিয়ে আসুন শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০ ১১১৯৪, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা। পাশাপাশি বিকাশে সহায়তার অর্থ পাঠাতে পারেন: ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ এই মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠাতে পারেন।