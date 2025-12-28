ত্রাণ তহবিল

শীতবস্ত্র বিতরণ

পঞ্চগড় ও শ্রীমঙ্গলে কম্বল পেলেন ৪৯০ জন শীতার্ত মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে পঞ্চগড় এবং মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মোট ৪৯০ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। তীব্র শীতের মধ্যে কম্বল হাতে পেয়ে হাসি ফুটে উঠেছে শীতার্ত মানুষগুলোর মুখে। প্রথম ধাপে পঞ্চগড় জেলার তিনটি উপজেলায় দুস্থ শীতার্ত মানুষের মধ্যে ২৪০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। গত শুক্রবার দুপুরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের পানিমাছপুকুরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠে এসব কম্বল বিতরণ করেন পঞ্চগড় বন্ধুসভার সদস্যরা। বন্ধুসভার সদস্যরা স্থানীয় সচেতন মানুষদের সহায়তায় পঞ্চগড় সদর, আটোয়ারী ও বোদা উপজেলার অসহায় মানুষদের তালিকা তৈরি করেন।

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৪০ জন দুস্থ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে পঞ্চগড় বন্ধুসভার সদস্যরা। শুক্রবার দুপুরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের পানিমাছপুকুরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠে।

কম্বল বিতরণের সময় আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য তোজাক্কারুল ইসলাম, বোদা উপজেলার স্কুল শিক্ষক বশিরুল আলম, আইনজীবী মনসুর আলী, স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা খাদিজা আক্তার, প্রথম আলোর পঞ্চগড় প্রতিনিধি রাজিউর রহমানসহ বন্ধুসভার অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রীমঙ্গলে শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ২৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া চা-বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁদের হাতে প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল তুলে দেওয়া হয়। কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ায় শ্রীমঙ্গলের আমরাইলছড়া, হুগলিছড়া, গুটিবাড়ি ও গান্ধিছড়া চা-বাগানসহ কয়েকটি এলাকা ঘুরে আমরাইল সিক্সার্স ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি অসহায় মানুষের তালিকা তৈরি করেন। পরে তাদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

শীতার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন

শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০ ১১১৯৪, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা।

পাশাপাশি বিকাশে সহায়তার অর্থ পাঠাতে পারেন: ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ এই মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠাতে পারেন

