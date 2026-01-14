‘আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি— আমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছি’

সাফল্যের অনুভূতি
‘আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি— আমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছি’
আমি প্রিয়াংকা গোয়ালা। আমি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া চা-বাগানের মেয়ে। গত শনিবার দিনটি আমার জীবনের একটি খুব বিশেষ দিন ছিল। এই দিনে চট্টগ্রামের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে (এইউডব্লিউ) ১২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করেছি।
আজ যখন পেছনে তাকাই, তখন মনে হয়-এই পথটা মোটেও সহজ ছিল না। আমি এখনো মনে করতে পারি, এইউডব্লিউতে আবেদন করার সময় আমি কতটা ছোট ছিলাম স্বপ্নে ও আত্মবিশ্বাসে। নির্বাচিত হওয়ার খবর পাওয়ার পর আনন্দে, আবেগে আমি অনেক কেঁদেছিলাম। আমাদের মতো চা-বাগান শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা খুবই কঠিন। কারণ আমাদের সমাজে এসএসসি বা এইচএসসি শেষ হওয়ার পর অনেক মেয়েকেই বিয়ের জন্য নিয়মিত চাপের মুখে পড়তে হয়। সেই বাস্তবতার মধ্যেও আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই পথচলায় আমার বাবা-মায়ের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার বাবা দৈনিক মাত্র ১০২ টাকার মজুরিতে কাজ করেছেন। এমন অনেক সময় গেছে, যখন ঠিকমতো দুই বেলা খাবার জুটত না। তবুও বাবা-মা কখনো আমার পড়াশোনা থামাতে চাননি। তাঁদের বিশ্বাস ও সমর্থন ছাড়া আমি আজ এখানে পৌঁছাতে পারতাম না।
অন্যদিক এইউডব্লিউতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। আমি বাংলা মাধ্যম থেকে এসেছি, তাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তার ওপর বিদেশি রুমমেট, নতুন পরিবেশ ও ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। একাডেমিক চাপ, মানসিক চাপ-সব মিলিয়ে অনেক উত্থান-পতন ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি শিখেছি, মানিয়ে নিতে এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে। এই অর্জনের পেছনে আছে অনেক নির্ঘুম রাত আর কঠোর পরিশ্রম। আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি-আমি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন থেকে স্নাতক হয়েছি।
এই সাফল্য শুধু একটি ডিগ্রি নয়, এটি আমার সংগ্রামের ফসল। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ প্রথম আলো এবং আইডিএলসির প্রতি। তাঁদের দেওয়া বৃত্তি ছাড়া আমার পড়াশোনা সম্ভব হতো না। আমি সব সময় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।
সবশেষে, আমার চা-বাগানের মানুষদের উদ্দেশে বলতে চাই-ঝরে পড়ো না, হাল ছেড়ো না। নিজের জীবন বদলাতে হলে নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে। তাহলেই নিজের জন্য এবং নিজের কমিউনিটির জন্য কিছু করা সম্ভব। আজকের এই সমাবর্তন কোনো শেষ নয়। এটি আমার জীবনের একটি নতুন শুরু। সামনে আরও পথ, আরও স্বপ্ন অপেক্ষা করছে। আমি সেই পথচলার জন্য প্রস্তুত।
উল্লেখ্য, গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের (এইউডব্লিউ) ১২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি চট্টগ্রাম নগরের র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউর মেজবান হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫৩ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। এই ২৫৩ জনের একজন হলেন প্রিয়াংকা গোয়ালা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এইউডব্লিউর আচার্য শেরি ব্লেয়ার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া হয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ এইউডব্লিউর উপাচার্য ড. রুবানা হক ও এইউডব্লিউয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কামাল আহমেদ বক্তব্য দেন।