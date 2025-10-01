আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হলেন রূপালী হক চৌধুরী

পুরস্কার
আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হলেন রূপালী হক চৌধুরী
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রথম আলো ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রূপালী হক চৌধুরী ‘ক্যারিয়ার উইমেন আব দ্য ইয়ার-করপোরেট লিডারশিপ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এক্সিলেন্স" পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। উইমেন ইন ম্যানেজমেন্ট (ডব্লিউআইএম) আয়োজিত শীর্ষ-৫০ প্রফেশনাল অ্যান্ড ক্যারিয়ার উইমেন গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডসের এ বছর ছিল ১৫ তম আয়োজন।
ইমেন ইন ম্যানেজমেন্ট (ডব্লিউআইএম) ২০১১ সাল থেকে ২৯টি দেশের ১,২০০ জনেরও বেশি নারীকে সম্মানিত করেছে। দেশগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, কানাডা, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশের হয়ে রূপালী হক চৌধুরী এই পুরস্কার পেলেন।
তিনি তাঁর করপোরেট গভর্নেন্স, উদ্ভাবন, শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য বিশ্বের শীর্ষ-৫০ নারী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। এই পুরস্কারের বিচারক প্যানেলে ছিলেন জাতিসংঘের উইমেন ইন্ডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন এবং কমনওয়েলথ বিজনেসওমেন আফ্রিকার মতো বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলোর বিশিষ্ট পেশাদারগণ।