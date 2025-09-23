মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘কেউ যদি ধূমপান অফার করে, তাকে রিজেক্ট করতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ধূমপান কিভাবে ছাড়ব? এর উত্তরে ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান বলেন, ‘ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস খেয়াল করতে হবে। সময়, স্থান ও ব্যক্তি। যে সময়ে ধূমপান করতেন, যে স্থানে বসে ধূমপান করতেন, যে ব্যক্তির সঙ্গে ধূমপান করতেন— এই গুলো এড়িয়ে চলতে হবে। যে সময়ে ধূমপান করতেন ওই সময়ে ভুলে থাকার জন্য সৃজনশীল কোন কাজ করতে পারেন। যে ব্যক্তির সঙ্গে ধূমপান করতেন সেই ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে পারেন। কেউ যদি অফার করে তাকে রিজেক্ট করতে হবে। প্রয়োজনে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে।’