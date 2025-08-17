মাদকবিরোধী আন্দোলন

পরামর্শ

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সন্তানের মানসিক পরিবর্তনগুলো সেই ভাবে লক্ষ্য করি না

নিজস্ব প্রতিবেদক
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার পরামর্শ দেন।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিতিন ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনত ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

বয়ঃসন্ধিকাল আসলে কি? এই সময় কি কি পরিবর্তন দেখা যায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে ডা. মেখলা সরকার বলেন, ’একটা সন্তান মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর আমাদের চেষ্টা থাকে তাকে এমনভাবে তৈরি করতে যেন সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের কিছু পরিবর্তনের জন্য আমরা শারীরিক পরিবর্তনগুলো খুব সহজে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তার মানসিক পরিবর্তনগুলো সেই ভাবে লক্ষ্য করি না। কিছু কিছু পরিবর্তন খুব সহজেই বাইরে থেকে আমরা দেখতে পারি। এই শারীরিক পরিবর্তনগুলোর পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলো যদি বাবা-মা লক্ষ্য না করেন তাহলে সন্তানদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল সময়টাতে বাবা-মা ও পরিবারের মানুষজনকে বেশি সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে।’

