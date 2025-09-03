মাদক সেবন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়

মাদকবিরোধী পরামর্শ
মাদক সেবন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়
প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে মাদকবিরোধী সভায় পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতিমা মারিয়া খান। বাচ্চাদের স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব’এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তিনি। ২২ নভেম্বর ২০২২ অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্বটি তুলে ধরা হলো।
কোন কোন লক্ষণ বা উপসর্গ দেখে বুঝব যে সন্তানকে বিশেষজ্ঞের কাছে নিতে হবে? এর উত্তরে মনোচিকিৎসক ফাতিমা মারিয়া খান বলেন, ‘যদি দেখেন আপনার সন্তানের হঠাৎ করে আচরণগত পরিবর্তন হয়, আগে থেকে ডিপ্রেশন হচ্ছে কিনা, রাতের ঘুমের প্যাটার্ন বদলেছে কিনা, খাবারের রুচি বদলেছে কিনা। হঠাৎ করে অস্বাভাবিক আচরণ করে। এ লক্ষণগুলো নজরে আসলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মনে করি।’এ প্রসঙ্গে ফাতিমা মারিয়া খান আরও বলেন, যারা ইয়াবা খায় তাদের ক্ষুদামন্দা হয়। খাবারে অরুচি হয়। পরিমাণে কম খাবার খায়। কিন্তু যখন ইয়াবা ছেড়ে দেয়, তখন বেশি পরিমাণে খাবার খায়। হঠাৎ করে রেগে যায়, হঠাৎ করে টাকা চুরি করছে কিনা, মিথ্যা বলছে কিনা—এ সব লক্ষণ অভিভাবক খেয়াল করেন, তাহলে অভিভাবকও বুঝতে পারবেন। সুতরাং সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।মনে রাখতে হবে, মাদক সেবন মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়।