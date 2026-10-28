পরামর্শ সহায়তা
‘সন্তান কী বলতে চায়, মা-বাবাকে তা শুনতে ও বুঝতে হবে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৯ নভেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭৩তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ডা. সরদার আতিক প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। পরিবারের ভেতরের নিরাপদ আশ্রয়টুকু না পেলে একটি সন্তান কতটা একা হয়ে পড়তে পারে, সেই বিষয়টা তুলে ধরেন। তিনি কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন যেমন:
পরিবারই প্রথম নিরাপদ আশ্রয়: সন্তান যখন বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরের নানা জটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার মনে অনেক প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সে যদি দেখে যে ঘরের মানুষগুলো তার কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, তখন সে বাইরের ভুল জায়গায় বা ক্ষতিকর মাধ্যমের সাহায্য খুঁজতে বাধ্য হয়।
কথা শোনার সংস্কৃতি তৈরি করা: সন্তানকে কেবল উপদেশ দেওয়া বা শাসন করার চেয়ে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা বেশি জরুরি। অনেক সময় সন্তান কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান চায় না, কেবল চায় কেউ তার মন খারাপের কথাটি বা ভাবনাগুলো বিচার না করে নিঃসংকোচে শুনুক।
সঠিক পথনির্দেশ: মা-বাবা যদি সন্তানের মনের ভাষা বুঝতে পারেন, তবে যেকোনো সমস্যা ঘরের ভেতরেই সমাধান করা সম্ভব। এতে সন্তানের মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে এবং বাইরের কোনো বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।