ভ্যাপিংয়ের মূল কারণ হলো অজ্ঞতা এবং বন্ধুদের আড্ডা

পরামর্শ সহায়তা
ভ্যাপিংয়ের মূল কারণ হলো অজ্ঞতা এবং বন্ধুদের আড্ডা
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৬ সালের ২০ মে প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭৮তম অনলাইন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা.মোহিত কামাল। এইবারের বিষয়টি ছিল — ‘ই-সিগারেট ধূমপান ছাড়ার কার্যকর বা নিরাপদ বিকল্প নয়।' উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তানরা কেন এই মরণফাঁদে পা দিচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ডা.মোহিত কামাল বলেন, ' মূল কারণ হলো অজ্ঞতা এবং বন্ধুদের আড্ডা। তরুণরা বা কিশোররা মনে করে এটি জাস্ট একটা ডিভাইস, এতে কোনো ক্ষতি নেই, এটি কেবল আনন্দের বা মজার জন্য নেওয়া। তারা যখন গোল হয়ে আড্ডা দেয়, একজন অন্যজনকে অফার করে । এমনকি ইদানীং শোনা যাচ্ছে কিছু অসাধু চক্র এই ভ্যাপিং ডিভাইসের লিকুইডের সাথে ইয়াবা বা উদ্দীপক ড্রাগ মিশিয়ে দিচ্ছে । ফলে সন্তানরা অজান্তেই এক ভয়ানক অন্ধকার জগতে তলিয়ে যাচ্ছে ।