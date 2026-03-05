বিশেষজ্ঞের ৫টি পরামর্শ
ব্যস্ত নগরে মানসিক চাপ সামলাবেন কীভাবে?
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৩ সালের ১৮ মার্চ প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী আন্দোলনের নিয়মিত কার্যক্রম মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে। ট্রাস্ট আয়োজিত ১৬৭তম সভায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্নে উত্তর দেন বিজ্ঞ আলোচকেরা। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
আধুনিক ও ব্যস্ত নগরজীবনে দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপ যেন আমাদের নিত্যসঙ্গী। প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির অমিল থেকে তৈরি হওয়া এই মানসিক চাপ কীভাবে সামলানো যায়, সে বিষয়ে জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। মানসিক প্রশান্তি ধরে রাখতে তাঁর প্রধান পরামর্শগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:
মনের কথা খুলে বলুন: চাপের মুখে নিজেকে গুটিয়ে না রেখে আপনার বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু, আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষীর সাথে মনের কথাগুলো শেয়ার করুন। মনের বোঝা হালকা করলে দুশ্চিন্তার তীব্রতা অনেকটাই কমে আসে।
নিয়মিত শরীরচর্চা: শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম কেবল দেহ নয়, মনকেও চাঙ্গা রাখে। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে শরীরে এমন কিছু হরমোন নিঃসৃত হয় যা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি সাহায্য করে।
পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা: মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো পর্যাপ্ত ঘুম। ঘুম কম হলে মেজাজ খিটখিটে হয় এবং ছোটখাটো বিষয়েও রাগ বা অস্থিরতা তৈরি হয়। তাই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ঘুমানোর অভ্যাস করুন।
ইতিবাচক চিন্তা : নেতিবাচক চিন্তা মনের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। যেকোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচক দিক খোঁজার চেষ্টা করুন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানসিক শক্তি জোগায় এবং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা সহজ করে।
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ভারসাম্য: অধ্যাপক ফারজানা রহমানের মতে, আমাদের সমস্যার মূল কারণ প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির মেলবন্ধন না ঘটা। অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা শিখলে মানসিক চাপ অনেকাংশেই জয় করা সম্ভব।