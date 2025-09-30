পরামর্শ সভা
পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারিবারিক চর্চা শিশুর মানসিক বিকাশে ভূমিকা রাখে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৩ সালের ২০ মার্চ ১৬৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এই আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনোবিদ ডা. রাহেনুল ইসলাম ‘শিশুর মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক অশান্তি : মাদকের প্রভাব’ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. রাহেনুল ইসলাম বলেন, শিশুর মানসিক বিকাশের বিষয়ে বলতে গেলে শিশুর সজ্ঞা বোঝতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী ১৮ বছর নিচে যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে আমরা শিশু বলে থাকি। এই ১৮ বছরের নিচে যারা অবস্থান করছেন তারা কিন্তু সব সময় একই ধরণের আচরণ করে না। একটি শিশু ১০ বছর বয়সে একরকম আচরণ করবে, ১২ বছর যখন পার হচ্ছে তখন আর একরকম আচরণ করবে। আবার যখন ১৫ বছর অর্থাৎ বয়োঃসন্ধিতে অবস্থান করছে তখন কিন্তু আর এক ধরনের আচরন করবে। যেমন ধরুন, যে শিশুটি ছোটবেলা থেকে গান শিখছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ অংশটি বিকশিত হচ্ছে। অন্যদিকে যে শিশুটি গান শিখছে না তার কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ অংশটি বিকশিত হবে না। সুতরাং পারিবারিক চর্চা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশে বহুলাংশে ভূমিকা রাখে।’