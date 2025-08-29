পরামর্শ
সন্তানের ভালো কাজের ব্যাপারে বারবার উৎসাহ দিতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৮ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকার। তিনি ‘সন্তানের বয়ঃসন্ধিকাল: অভিভাবকের সচেতনতা ‘—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তান কোনো কারণে যদি নেতিবাচক আচরণ করে, তাহলে করণীয় কি হবে? এর উত্তরে ডা. মেখলা সরকার, ‘সন্তান যদি কোনো কারণে নেতিবাচক আচরণ করে, তাহলে সরাসরি সেই ব্যাপারে তখনই কোনোরকম প্রতিক্রিয়া না দেখানো উচিত। আপনি আসলে তার কাছে কি চান, সেটা তাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে। সন্তান যদি কোনো ভালো কাজ করে, তাহলে সে ব্যাপারে তাকে বারবার উৎসাহ দিতে হবে। যাতে সে ভালো কাজের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। সন্তান যদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলে তাহলে পরিবারে বাবা-মায়ের ক্ষমতা বা তাদের কার্যকারিতা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে কাজটা যে ঠিক হয়নি এবং এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সেটা সে বুঝতে পারে।’