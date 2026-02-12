মাদকবিরোধী আন্দোলন

মাদকবিরোধী পরামর্শ

মাদকাসক্তি নিরাময়ে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সভায় পরামর্শ দেন বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসকেরা।

প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ সালের ২২ অক্টোবর ১৬৩তম পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে। সভায় পরামর্শ দেন বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসকেরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নাহিদ মাহজাবিন মোর্শেদ বলেন, ‘মাদকাসক্তি কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, বরং একটি মানসিক ও শারীরিক রোগ।’ আলোচনায় তিনি মূলত তিনটি মূল বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। যেমন-

সহমর্মিতা ও ভালোবাসা: মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে না দেখে একজন ‘রোগী’ হিসেবে দেখা। ঘৃণা তাকে সমাজ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়, যা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

পরিবারের ভূমিকা: একজন রোগীকে সুস্থ করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থন প্রয়োজন। ‘লেগে থাকা’ শব্দটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হতে পারে।

ইতিবাচক মানসিকতা: আমরা নিজেরা ভালো থাকার পাশাপাশি অন্যকে ভালো রাখার যে মানসিক শক্তি, সেটাই নিরাময়ের মূল ভিত্তি হতে পারে।

