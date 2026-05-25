ক্রমাগত অন্যায় বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মুখ বুজে সহ্য করা শরীরের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

পরামর্শ সহায়তা
ক্রমাগত অন্যায় বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মুখ বুজে সহ্য করা শরীরের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। তিনি ‘মনের জট খুলুল: মানসিক চাপ কমানোর কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. ফারজানা রহমান বলেন, আধুনিক গবেষণা এবং বিজ্ঞানও এখন বলছে যে, ক্রমাগত অন্যায় বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মুখ বুজে সহ্য করা শরীরের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং মনের উপর চাপ কমাতে হলে কোনো কিছু দীর্ঘ দিন পুষে রাখা উচিত নয়। নীরবতা ভেঙে প্রকাশ করতে হবে। তা ছাড়া এখনকার বিশ্বে শিষ্টাচার বজায় রেখেও নিজের অধিকার এবং সীমানা স্পষ্টভাবে জানানোটা অনেক বেশি জরুরি।’