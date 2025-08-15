মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘এমন কিছু বলা যাবে না যাতে সন্তান নিজেদের ছোট ভাবে বা অপরাধী মনে করে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। উক্ত সভার আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো।
সন্তান যদি মাককের পথে পা বাড়ায় তাহলে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে বলে জানান মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। তিনি বলেন, মাদকে আসক্ত সন্তানের ট্রিটমেন্ট একটা লম্বা জার্নি। তাই প্রফেশনাল কারও কাছে গিয়ে যে জায়গাগুলোতে আপনার কোশ্চেন থাকে, সেগুলো জানতে হবে। কোনটার পরে কোনটা আসবে, কিভাবে আমি সাপোর্ট দিব, সেটা জানতে হবে। পরবর্তী ধাপটা হচ্ছে আমাদের সাইকোলজিক্যাল এডুকেশন নিতে হবে। কিভাবে কি করলে সন্তানের জন্য ভালো হবে, সেটা অবশ্যই বাবা-মাকে জানতে হবে। ঘরে এবং বাইরে তার সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন হবে সেটাও জানা দরকার। এমন কিছু বলা যাবে না যাতে তারা নিজেদের ছোট ভাবে বা অপরাধী মনে করে। তাহলে খুব সহজেই তাদের পরিপূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব।