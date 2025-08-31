মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ
ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ রাজধানীর ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ সভা অনুষ্টিত হয়। সভায় পরামর্শ দেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতিমা মারিয়া খান। উক্ত সভায় আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
পরামর্শ সভার শেষ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে বলেন, ‘মন থেকে নেতিবাচক চিন্তা দূর করা যায় কীভাবে? উত্তরে আলোচকেরা বলেন, যখন কেউ অলস সময় পার করেন, তখন মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা ভর করে। আর এগুলোর বেশির ভাগই নেতিবাচক চিন্তা হয়ে থাকে। সুতরাং নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। তবে অবশ্যই ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। তা ছাড়া ভালো অভ্যাসের চর্চা যেমন: গল্প–কবিতার বই পড়া, ছবি আঁকা, বাগান করা, ব্যায়াম, ভ্রমণ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে মনের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা আসবে না। ’