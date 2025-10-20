মাদকবিরোধী আন্দোলন

মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের ট্র্যাপ থেকে নিজেদেরই সচেতন থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
মাদকবিরোধী পরামর্শ সভায় মাদককে ‘না বলার শপথ নেয় ময়মনসিংহের রয়েল মিডিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা।

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩ সালের ০৯ মে ময়মনসিংহ নগরের রয়েল মিডিয়া কলেজ মিলনায়তনে মাদকবিরোধী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের আয়োজনে এই সভায় পরামর্শ দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তরের উপরিচালক মো. খোরশেদ আলম ও পরিদর্শক মো. কবীরুল হাসান। উক্ত সভা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

পরামর্শ সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তরের পরিদর্শক মো. কবীরুল হাসান মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা এখন কেউ মাদক সেবন করো না। এটি জেনেও আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। কারণ, তোমাদের সামনে হাতছানি রয়েছে, যাতে তোমরা কোনো হাতছানিতে পড়ে মাদকের দিকে ধাবিত না হও। মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীরা ওঁত পেতে রয়েছে। এই ট্র্যাপে যাতে তোমরা না পড় এবং ভালো মন্দের বিষয়ে তোমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পার, সে জন্য সতেচন করতে তোমাদের কাছে আমরা এসেছি। মাদকের ফাঁদ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মাদকাসক্ত হওয়ার আগে থেকেই সচেতন হওয়া গেলে তোমরা অনেক নিরাপদ থাকবে মাদক থেকে।’

