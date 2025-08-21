’প্যারেন্টিংয়ে সহনশীলতা প্রয়োজন, তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়’

প্যারেন্টিং
’প্যারেন্টিংয়ে সহনশীলতা প্রয়োজন, তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২০২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। তিনি সহনশীল প্যারেন্টিং কী ও কেমন? এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় ডা. ফারজানা রহমান সহনশীল প্যারেন্টিংয়ের সজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, `যে প্যারেন্টিংয়ে বাবা-মা সন্তানের সব বিষয়ে সহনশীল থাকে তাকে সহনশীল প্যারেন্টিং বলে। সহনশীল প্যারেন্টিংয়ে সন্তানের সব বিষয়ে বাবা–মা ইতিবাচক থাকেন। একজন সন্তানের জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে এক জোড়া মানুষ কিন্তু বাবা–মা হয়ে উঠেন। বাবা–মায়ের ব্যক্তিত্বের উপর প্যারেন্টিং অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রত্যেক অভিভাবকই চান সন্তানের চলার পথটা সহজ হোক। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, সহনশীলতা প্রয়োজন কিন্তু এটি যাতে মাত্রতিরিক্ত না হয়।’