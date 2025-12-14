মাদকবিরোধী পরামর্শ
ধূমপান করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, খারাপ লাগে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
ধূমপানের সঙ্গে স্মার্টনেসের কোনো সম্পর্ক নেই বলে ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান বলেন, ধূমপান নিয়ে তরুণদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। ধূমপান করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, খারাপ লাগে। দুর্গন্ধ তো কোন স্মার্টনেসের বহি:প্রকাশ নয়। ধরা যাক, তিনজন বন্ধুর মধ্যে দুজন একসঙ্গে সিগারেট খেল। অন্যজনের ওপর চাপ তৈরি হল। সিগারেট খেলে উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার হয়। শারীরিক অনেক সমস্যা হয়। এই সচেতনতা যদি থাকে ওই বন্ধু নিজেকে দূরে রাখতে পারে। সুতরাং ধূমপান না করাটাই স্মার্টনেস। ধূমপানে নিজের ক্ষতি হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, সেই বার্তাটা তরুণদেরকে দিতে হবে।’