মাদকবিরোধী পরামর্শ
আত্নসংযম না থাকলে মাদক থেকে দূরে থাকা কষ্টকর
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো.জোবায়ের মিয়া ‘শিশু–কিশোরদের মানসিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে উল্লেখ করে ডা. জোবায়ের বলেন, ‘যে সকল শিক্ষার্থী সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরও বন্ধু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে। ধরুন, একজন শিক্ষার্থী দারুণ গিটার বাজায়, তার সহযোগী হিসেবে একজন ড্রামার আছে, সেই ড্রামার মাদকে আসক্ত। এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সেই ড্রামারের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সেটা না করতে পারলে মাদকে আসক্ত হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং নিজেকে সব সময় সচেতন রাখতে হবে। আত্নসংযম না থাকলে মাদক থেকে দূরে থাকা কষ্টকর।'