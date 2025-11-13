‘কঠিন শাস্তি দেওয়া কোনো সমাধান নয়’

পরামর্শ সহায়তা
‘কঠিন শাস্তি দেওয়া কোনো সমাধান নয়’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান ‘সন্তানকে পড়াশোনায় মনোযোগী করতে কী করবেন?’—এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
আলোচনার এক পর্যায়ে ডা. ফারজানা বলেন, ‘সন্তানরা জীবন চলার পথে ভুল করতেই পারে। সন্তানের সে ভুলের জন্য তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না। বরং তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তার পাশে মা–বাবা রয়েছে। মনে রাখতে হবে, কঠিন শাস্তি দিয়ে কখনোই সমস্যার সমাধান হয় না। যেটা করা উচিত তা হলো, সন্তানের নেতিবাচক আচরণ শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার উদ্বেগের কারণটা খুলে বলুন।’