ধূমপান ছাড়তে হলে একবারেই ছেড়ে দিতে হবে

প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।

ধূমপান ছাড়ার বিষয়ে চিকিৎসক জানান, ‘ধূমপান ছাড়ার বিষয়টা একদমই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। ‍যিনি সিগারেট খাচ্ছেন তিনি কি পরিমাণে নিচ্ছেন, এটা দেখতে হবে। কেউ দৈনিক চারটা বা পাঁচটা সিগারেট খাচ্ছেন। কেউ আবার ১০ থেকে ১২ টা নিচ্ছেন । দুইটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৈনিক যিনি বিশটা সিগারেট খান তার জন্য ছেড়ে দেওয়াটা কঠিন। প্রথম দিকে প্রত্যাহারজনিত সমস্যা হতে পারে। ধূমপান ছাড়তে হলে একবারেই ছেড়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে আসলে ধূমপান ছাড়া যায় না। কিন্তু এটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট । ধূমপান ছাড়তে ইচ্ছা শক্তি ও মোটিভেশন দরকার । কিন্তু যিনি দিনে ৪ থেকে ৫ টা নিচ্ছেন তার জন্য ছেড়ে দেওয়া সহজ। আর যারা কম পরিমাণে সিগারেট খান, তাদের ধূমপান ছেড়ে দেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।’

