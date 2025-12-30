হতাশা কাটিয়ে ওঠার প্রধান হাতিয়ার হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা

পরামর্শ সহায়তা
হতাশা কাটিয়ে ওঠার প্রধান হাতিয়ার হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা
প্রথম আলো ট্রাস্টের মাদকবিরোধী পরামর্শ সভার আওতায় ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম স্কুলের মিলনায়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও মাহবুব কিবরিয়া। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় এক শিক্ষার্থী হতাশা থেকে মুক্তির উপায় জানতে চান। এর উত্তরে দুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘জীবনে হতাশা এলে মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না। হতাশা কাটিয়ে ওঠার প্রধান হাতিয়ার হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা। মন খারাপ করে ঘরে বসে না থেকে সৃজনশীল কাজ যেমন ছবি আঁকা, লেখালেখি বা বাগান করা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এটি মস্তিষ্ককে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে রাখে।'