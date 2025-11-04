পরামর্শ সহায়তা
সন্তানদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ দূরত্ব রাখা যাবে না
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন বিনা মূল্যে মাদকবিরোধী পরামর্শ সহায়তা সভা। এ আয়োজনের আওতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর কার্যালয় কারওয়ান বাজারে ১৭২তম পরামর্শ সহায়তা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মেখলা সরকার ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সরদার আতিক। ‘আমাকে কেউ বোঝে না (মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের দূরত্ব)’—এই বিষয়ের ওপর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞগণ। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সন্তানদের সঙ্গে মা-বাবার মনের দূরত্ব ঘোচানোর সহজ কোনো উপায় আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সরদার আতিক বলেন, ‘বাচ্চাদের যখন আমরা সত্যি কথাটা বলার সুযোগ দিই না তখন তারা মিথ্যা বলে। সে জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে সন্তানদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ দূরত্ব রাখা যাবে না। তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের চাওয়া বুঝতে হবে এবং তাদের সঠিক পরামর্শ দিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে ভুল বোঝাবুঝি কম হবে এবং সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।’