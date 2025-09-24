‘স্মার্টনেসের দোহাই দিয়ে যারা ধূমপান করে, তারা নিজেদের ক্ষতিই করে’

মাদকবিরোধী পরামর্শ
‘স্মার্টনেসের দোহাই দিয়ে যারা ধূমপান করে, তারা নিজেদের ক্ষতিই করে’
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি আয়োজন অনলাইনে মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। এ আয়োজনের আওতায় ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচক ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. মো. জিল্লুর রহমান খান। তিনি ‘‘ধূমপান ছাড়ার কৌশল’—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনা থেকে একটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো।
সভায় একজন বলেন যে, অনেক মেয়েদের ধারণা ধূমপান করলে সে স্মার্ট। এটা কি ঠিক? এর উত্তরে ডা.জিল্লুর রহমান খান বলেন, ‘এটা একদম ভ্রান্ত ধারণা। স্মার্টনেস চিন্তা চেতনা, রুচি, মনন, বাচনভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। সিগারেট খেলেই স্মার্ট হয় না। কিংবা পোশাক দিয়েই স্মার্ট হয় না। স্মার্ট সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেক সময় দেখা, কিশোর তরুণেরা সেলিব্রিটিদের অনুকরণ করতে চায়। কোন কোন সেলিব্রিটি প্রকাশ্যে ধূমপান করে। সেটা ওই সেলিব্রেটির সমস্যা। এর সঙ্গে স্মার্টনেসের কোন সর্ম্পক নেই। সুতরাং স্মার্টনেসের দোহাই দিয়ে যারা ধূমপান করছেন, তারা নিজেদের ক্ষতিই করছেন।’