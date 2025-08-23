খারাপ বিষয়গুলো প্রতিরোধ করার ব্যাপারটা পরিবার থেকেই আসতে হবে

মাদকবিরোধী পরামর্শ
খারাপ বিষয়গুলো প্রতিরোধ করার ব্যাপারটা পরিবার থেকেই আসতে হবে
প্রথম আলো ট্রাস্টের একটি নিয়মিত আয়োজন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। গত ২৬ জুন ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন মাদকবিরোধী পরামর্শ সভা। সভার আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া এবং সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা বুশরা। সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে পরিবারের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?—এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন তাঁরা। সন্তান বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে পরিবার থেকে মাদকের কুফল সম্পর্কে কিভাবে জানানো যায়?
এর উত্তরে ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া বলেন, ‘আসলে পরিবার থেকেই তো আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের লার্নিং প্রসেসটা তো পরিবার থেকেই শুরু হয়। আমাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ, সামাজিক বিধিনিষেধ বা আচার আচরণ এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভালোমন্দ বিষয়গুলো আমরা পরিবার থেকেই শিখি। খারাপ বিষয়গুলো প্রতিরোধ করার ব্যাপারটা পরিবার থেকেই আসতে হবে। আসলে পরিবারে আমাদের শিশুরা যখন স্কুলে পড়ে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি একদম শিশুকাল। আর এই সমটাতেই তারা সবচেয়ে বেশি শিখে। এই শিখার বয়সটাতেই তাদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। যাতে তারা বুঝতে পারে এটা তাদের স্বাভাবিক জীবকে নষ্ট করে দেবে। এই সময়টা বাবা-মায়ের কাছে তারা শিশু। কিন্তু তারপর যখন সে আরেকটু উচ্চতর ক্লাসে উঠে মানে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন, তখন বাবা-মায়ের তাদের একটু বেশি সময় দিতে হবে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে।’